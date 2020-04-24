Ньон, Швейцария, , 08:46 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил решение вопроса о завершении сезона до 27 мая. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе организации.

УЕФА решит, что делать с национальными чемпионатами, еврокубками и матчами сборных на следующем заседаним исполкома, которое пройдёт 27 мая.

При этом предложено два варианта. Один из них — проведение внутренних чемпионатов и еврокубков параллельно. Второй — сначала завершить национальные первенства, а потом возобновить турниры под эгидой УЕФА.

При этом УЕФА рекомендовал национальным федерациям доиграть сезон во внутренних чемпионатах. УЕФА назвал две причины, по которым они могут быть завершены досрочно. Первая — наличие официального документа, запрещающего проводить спортивные мероприятия до даты, которая бы позволила завершить этот сезон перед началом следующего. Вторая — непреодолимые экономические проблемы.

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