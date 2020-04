Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 22:54 — REGNUM 23 апреля в рамках ESL One: Road to Rio — Europe встретились коллективы GODSENT и G2. Матч был разыгран в формате best of 3 и завершилась уверенной победой французской команды.

Счет по картам:

Dust2: GODSENT 12:16 G2 (пик GODSENT)

Vertigo: G2 16:6 GODSENT (пик G2)

Самым ценным игроком встречи, набравшим статистику 43−24, был признан сербский киберспортсмен Неманья «nexa» Исакович.

G2, одержав первую победу в группе B и набрав 3 очка, занял первое место. GODSENT без очков опустился на последнюю позицию.