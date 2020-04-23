Рио-де-Жанейро, Бразилия, 23 апреля 2020, 21:15 — REGNUM 23 апреля в рамках заключительного матча первого тура группы A онлайн-турнира ESL One: Road to Rio — Europe встретились команды Dignitas и Heretics. Игра завершилась волевой победой французского коллектива со счетом 2:1.
Счет по картам:
Dust2: Heretics 14:16 Dignitas
Inferno: Dignitas 12:16 Heretics
Nuke: Heretics 16:14 Dignitas
22-летний Брайан «Maka» Канда, коэффициент k/d которого составил 1,61, а средний урон за раунд — 82,1, был признан самым ценным игроком встречи.
Heretics, одержав победу и набрав 3 очка, занял четвертое место. Dignitas без очков расположился позицией ниже.