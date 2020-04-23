Рио-де-Жанейро, Бразилия, 23 апреля 2020, 20:59 — REGNUM 23 апреля коллективы FaZe и North встретились в рамках первого тура онлайн-квалификаций ESL One: Road to Rio — Europe. Матч завершился победой коллектива Николы «NiKo» Ковача со счетом 2:1 на картах Overpass (16:11) и Nuke (16:11).
Самым ценным игроком встречи был признан 19-летний латвийский киберспортсмен Хелвийс «broky» Саукантс, заработавший статистику 70−43 по итогам трех карт. Средний урон игрока за раунд составил 76,9.
FaZe, одержав первую победу и набрав 3 очка, поднялся на первое место в группе B. North без очков опустился на последнюю позицию.