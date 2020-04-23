Монреаль, Канада, , 19:40 — REGNUM Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР и финалист Кубка Стэнли 1992 года Игорь Кравчук поделился своим мнением о переходе голкипера «Металлурга» Василия Демченко в «Монреаль Канадиенс».

«Демченко едет в хоккейный город с одной из самых титулованных команд и популярных команд в лиге. Поэтому сказать, что ему будет сложно — ничего не сказать. Там большое давление, который выдержит далеко не каждый новичок, особенно если приезжает из другой страны. Также в его случае будет давить фигура Кэри Прайса, популярного в глазах болельщиков вратаря, но это чисто психологический момент. Думаю, Демченко впишется в коллектив, но прогнозировать не буду.

Сейчас трудно сказать будет он начинать с фармация-клуба или сразу получит шанс в основной команде», — цитирует высказывание Кравчука «Известия».

Напомним, Василий Демченко подписал однолетний контракт новичка с «Монрелем». Демченко получит 700 тысяч долларов в НХЛ и 70 тысяч в АХЛ, а бонус за подписание контракта составил 92,5 тысячи.