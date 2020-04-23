Рен, Франция, , 18:32 — REGNUM «Ренн» выставил ценник за 17-летнего полузащитника Эдуардо Камавингу.

По данным портала AS, французский клуб требует за юного хавбека не менее 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется мадридский «Реал». «Королевский» клуб оценивает игрока, как достойную замену бразильскому опорному полузащитнику Каземиро. Представители «Реала» уже контактировали с агентом Камавинги.

В этом сезоне Камавинга отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами в 25 матчах французской Лиги 1 за «Ренн».