Казань, , 17:56 — REGNUM Защитник казанского «Ак Барса» покинет команду и подпишет контракт с череповецкой «Северсталью», сообщает портал «Бизнес Онлайн».

По данным источника, контракт 25-летнего форварда истекает 30 апреля этого года.

Напомним, что 1 мая официально открывается трансферное окно Континентальной хоккейной лиги.

Кирилл Адамчук провел прошдеший сезон в Высшей хоккейной лиге, приняв участие в 38 встречах. На его счету 19 (4+15) очков при показателе полезности «+11». В плей-офф Кубка Петрова защитник набрал 3 (1+2) очка в 10 матчах.