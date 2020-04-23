Рига, , 17:51 — REGNUM Форвард Данил Воеводин покинет расположение казанского «Ак Барса» и подпишет контракт с рижским «Динамо», сообщает портал «Бизнес Онлайн».

Контракт форварда с «Ак Барсом» истекает 30 апреля, после чего Воеводин официально станет игроком «рижан».

Большую часть сезона 22-летний форвард провел в ВХЛ, где провел 47 матчей, в которых набрал 31 (13+18) очков при показателе полезности «+7». В 10 матчах плей-офф Кубка Петрова Воеводин набрал 10 (4+6) баллов за результативность.

В КХЛ Данил Воеводин успел провести лишь 4 матча, в которых не отличился результативными действиями.