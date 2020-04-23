Милан, Италия, , 16:16 — REGNUM Миланский футбольный клуб «Интер», вокруг которого в последние несколько вертится большинство трансферных слухов, порадовал болельщиков новой информации о возможном переходе полузащитника Поля Погба в стан «нерадзурри».

Согласно сообщениям Tuttosport, представители «Интера» контактировали с известным агентом Мино Райолой по поводу перехода форварда Мойзе Кина из «Эвертона», но, по утверждениям портала, в разговоре также упоминалось имя хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Райола является официальным представителем француза.

Напомним, что Поль Погба уже выступал в чемпионате Италии, защищая цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. Туринский клуб также намерен приобрести игрока в ближайшее трансферное окно.

Контракт с «манкунианцами» истекает 30 июня 2021 года.

В этом сезоне Погба появился на поле только в восьми матчах за «Манчестер», успев записать в свой актив две голевые передачи.