Прага, , 15:52 — REGNUM Чешская биатлонистка Вероника Виткова завершила карьеру. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе Международного союза биатлонистов (IBU).

«Вероника Виткова только что объявила о своём уходе из биатлона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 31-летняя биатлонистка в скором времени родит ребёнка.

Напомним, Виткова является серебряным призёром Олимпиады 2014 года в Сочи в смешанной эстафете, а также бронзовым призёром Игр 2018 года в спринте. Также она выигрывала золото и бронзу чемпионатов мира в смешанной эстафете.