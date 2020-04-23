Москва, , 14:08 — REGNUM В составе сборной России по шахматам на Кубке наций будут играть Сергей Карякин, Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин. Об этом 23 апреля заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов, сообщает ТАСС.

«На данный момент у сборной России подтвердились трое: Карякин, Непомнящий и Андрейкин», — сказал Филатов.

Он добавил, что остаётся под вопросом участие Владислава Артемьева. При этом окончательное решение по составу и по определению досок остаётся за капитаном сборной Александром Мотылёвым.

Напомним, Кубок наций пройдет с 5 по 10 мая в онлайн-формате. В нём примут участие шесть сборных. Партии будут проводиться с укороченным контролем времени (25 минут плюс 10 секунд на ход). По итогам двухкругового турнир будут определены две лучшие команды, которые сыграют 10 мая в суперфинале.