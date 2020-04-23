Нижний Новгород, , 14:07 — REGNUM В Нижегородской области жители в период самоизоляции участвуют в проекте «Ни дня без спорта», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Видео тренировок записывают любители здорового образа жизни, школьники, профессионалы, в том числе бронзовый призер Кубка мира по подводному спорту 2020 года Даниил Краснов и чемпион России, многократный победитель и призер международных и всесоюзных соревнований по велоспорту Николай Биушкин.

Со всеми видеоматериалами от участников флешмоба можно ознакомиться в группе министерства спорта Нижегородской области.

«Закрытие спортивных учреждений — временная мера, связанная исключительно с заботой о здоровье. Будем стремиться к тому, чтобы они открылись как можно раньше, а пока спортом лучше заниматься в домашних условиях. Старшее поколение помнит, как популярны в свое время были телевизионные уроки аэробики и различные зарядки. Сейчас благодаря социальным сетям таких возможностей стало гораздо больше», — отметил губернатор Глеб Никитин.