Минск, , 13:58 — REGNUM Женский чемпионат Белоруссии по футболу стартует 30 апреля. Об этом 23 апреля сообщили в министерстве спорта и туризма республики.

Отмечается, что такое решение принято на заседании исполкома Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ).

«В первом туре действующие чемпионки, обладательницы Кубка и Суперкубка страны футболистки «Минска» примут на своем поле могилевский «Днепр» , — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально планировалось начать чемпионат 16 апреля, но затем старт был перенесён на более поздний срок из-за коронавируса.

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