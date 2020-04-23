Маранелло, Италия, , 12:09 — REGNUM Команда «Феррари» может прекратить участие в гонках «Формулы-1», если будет установлен потолок бюджетов в $130 млн. Об этом 23 апреля сообщает The Guardian.

«Уровень в $145 млн уже является требовательным запросом. Его нельзя выполнить без значительных потерь внутри персонала команды», — заявил руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.

По его словам, в команде понимают, что «Формула-1» переживает тяжёлый период из-за пандемии коронавируса. Однако нельзя спешить с принятием решений без чёткой оценки последствий.

Напомним, в 2019 году в «Формулы-1» был установлен потолок бюджетов на 2021 год в размере $175 млн. Но эта сумма может быть снижена до $145 млн из-за пандемии. Планируется, что на сезон-2022 бюджеты ограничат до $130 млн.

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