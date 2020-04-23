Ростов-на-Дону, , 12:09 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин развеял появившиеся слухи о переходе в столичный «Локомотив».

"Я не понимаю откуда это берется. У меня на пять лет контракт с «Ростовом», пока Арташес Арутюнянц здесь, я никуда не денусь. Начиная от города и заканчивая клубом, меня всё устраивает. Не знаю, что может повлиять на моё решение отсюда уйти», — сказал наставник жёлто-синих в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги».

ИА REGNUM ранее сообщало, что Карпин возглавил тренерский штаб «Ростова» в декабре 2017 года. Спустя 2,5 года он продлил контракт на пять лет. Жёлто-синие под его руководством в настоящее время занимают четвёртую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков.