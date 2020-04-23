Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) может провести оставшиеся матчи сезона 2019/20 на четырёх аренах без зрителей. Об этом 23 апреля заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

По словам Беттмэна, НХЛ пока не определила точное количество городов для завершения сезона.

«Возможно, это будут два города. На данный момент мы не можем этого предсказать. Это входит в непредвиденные обстоятельства», приводит слова Беттмэна пресс-служба НХЛ.

Он добавил, что место проведения матчей может быть где угодно, но главное, чтобы это не был эпицентр заболевания. При этом арены должны обладать всеми возможностями для тренировок.

Ранее сообщалось, что НХЛ может возобновить проведение регулярного чемпионата в июле.

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