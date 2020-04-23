Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что может вернуться на родину после завершения карьеры. Об этом он сказал 22 апреля во время прямого эфира на странице баскетболистки Светланы Абросимовой в Instagram.

«Скорее всего, я вернусь в Россию. Это мой дом», — сказал Овечкин.

Он добавил, что планирует играть ещё несколько лет, а карьеру завершит в том случае, если перестанет получать удовольствие от спорта.

Напомним, с 2005 года Овечкин играет в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого в 2018 году выиграл Кубок Стэнли. Также Овечкин является восьмым снайпером в истории НХЛ, на его счету 706 заброшенных шайб.

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