Бразилиа, , 23:21 — REGNUM 22 апреля в рамках ESL One: Road to Rio — Europe был разыгран матч 1-го тура группы A между командами Vitality и NiP. Игра была разыграна в формате best of 3 и завершилась волевой победой шведов.

Счет по картам:

Overpass: NiP 14:16 Vitality

Nuke: Vitality 12:16 NiP

Inferno: NiP 16:4 Vitality

MVP матча был признан 19-летний французский киберспортсмен Матье «ZywOo» Хербо, набравший статистику 73−50. Средний урон игрока за раунд составил 90,1.

Vitality без очков опустился на последнее место группы A. NiP, набрав 3 очка, поднялся на вторую позицию.