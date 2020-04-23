Тегеран, , 07:58 — REGNUM 22 апреля министр по делам молодежи и спорту Ирана заявил, что власти пока не приняли решения о том, следует ли возобновлять проведение спортивных мероприятий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Масуд Солтанифар заявил, что на данный момент проведение любых спортивных мероприятий по различным видам спорта запрещено до 4 мая. По его словам, принятие соответствующих решений зависит от того, насколько коронавирус будет подконтролен по истечении данного срока.

Он также отметил, что проведение спортивных мероприятий будет либо запрещено, либо разрешено с рядом ограничений. Министр добавил, что все зависит от обстановки в стране по состоянию на 4 мая.

Спортивные мероприятия были отменены из-за вспышки коронавируса. Глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что в общей сложности 84 802 человека были заражены вирусом SARS-CoV-2 в Иране, из которых 5297 человек погибли. По словам чиновника, за последние 24 часа было обнаружено 1297 новых случаев заражения.