Рио-де-Жанейро, Бразилия, 22 апреля 2020, 20:33 — REGNUM 22 апреля в рамках первого тура группы A онлайн-турнира ESL One: Road to Rio — Europe встретились команды ENCE и fnatic. Противостояние завершилось уверенной победой финской команды со счетом 2:0.
Счет по картам:
Dust2: ENCE 16:14 fnatic
Mirage: fnatic 13:16 ENCE
Самым ценным игроком встречи был признан финский капитана команды ENCE Алекси «allu"Ялли, набравший статистику 54−32. Средний урон снайпера за раунд составил 79,3.
На текущий момент ENCE с 3-мя баллами идет на второй позиции в группе A. Fnatic без очков опустились на предпоследнее 7-е место.