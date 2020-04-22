Рио-де-Жанейро, Бразилия, 22 апреля 2020, 20:27 — REGNUM 22 апреля в рамках первого тура группы A онлайн-квалификаций на Major Rio 2020 встретились коллективы Astralis и Complexity. Игра была разыграна в формате best of 3 и завершилась минимальной победой датчан со счетом 2:1.
Счет по картам:
Vertigo: Complexity 4:16 Astralis
Nuke: Astralis 13:16 Complexity
Train: Astralis 16:11 Complexity
MVP встречи был признан 23-летний датский киберспортсмен Кристиан «k0nfig» Вайнике, коэффициент k/d которого составил 1,24, а средний урон за раунд — 88,3.
На данный момент Astralis возглавляет турнирную таблицу группы A. Complexity без очков идут на последней позиции.