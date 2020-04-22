Москва, , 19:50 — REGNUM Защитник московского хоккейного клуба «Спартак» Патрик Хёрсли покинет команду. Об этом 22 апреля заявил агент игрока Глеб Чистяков, сообщает ТАСС.

По его словам, Хёрсли уйдёт из «Спартака» по истечении действующего контракта, срок которого заканчивается 30 апреля.

«Хёрсли покинет «Спартак». Пока рассматриваем дальнейшие варианты развития карьеры», — сказал Чистяков.

Напомним, летом 2019 года Хёрсли подписал контракт со «Спартаком». До этого он играл за такие клубы, как «Сибирь» (2014−2015), ярославский «Локомотив» (2015−2017), а также петербургский СКА (2017−2019), в составе которого выиграл Кубок Гагарина.

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