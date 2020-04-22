Москва, , 19:44 — REGNUM Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ перенесён из-за пандемии коронавируса. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации гребли.

Отмечается, что турнир должен был пройти в Москве с 26 мая по 1 июня, но теперь перенесён на неопределённый срок.

Также отмечается, что отложено проведение первого этапа Кубка России по фристайлу на бурной воде, который должен был пройти в Ярославле, а также первенства России по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек до 19 лет, запланированное в Краснодаре.

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