Москва, , 19:27 — REGNUM Новым владельцем московского футбольного клуба ЦСКА стала государственная корпорация ВЭБ.РФ. Об этом 22 апреля сообщается на сайте клуба.

«ВЭБ.РФ закрыла сделку по приобретению 77,63% акций АО ПФК ЦСКА в рамках конвертации долга клуба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, таким образом, ЦСКА полностью погасил долги перед госкорпорацией, а ВЭБ. РФ стал основным владельцем клуба.

На собрании акционеров был сформирован новый совет директоров, в который вошли четыре представителя ВЭБ. РФ: Максим Орешкин, Игорь Краснов, Александр Чеботарёв и Александр Плутник, а также три представителя АО ПФК ЦСКА: Евгений Гинер, Роман Бабаев и Борис Добродеев.

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