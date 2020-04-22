Анкара, , 07:55 — REGNUM Немецкий вратарь Лорис Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и вернётся в «Ливерпуль». Об этом 22 апреля сообщил телеканал NTV Spor.

Отмечается, что Кариус воспользовался правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке, поскольку турецкий клуб не выплачивал ему зарплату в полном объёме.

Согласно контракту, Кариус должен был получать €1,5 млн за сезон, однако «Бешикташ» задолжал ему уже €1,6 млн.

Напомним, Кариус выступал за «Бешикташ» на правах аренды с 2018 года. Он перешёл в турецкий клуб из «Ливерпуля» после провальной игры в финале Лиги чемпионов — 2018. В составе «Бешикташа» он сыграл 67 матчей и пропустил 95 голов.

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