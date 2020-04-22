Москва, , 07:27 — REGNUM Варианты завершения сезона обсудит Российский футбольный союз (РФС) с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 21 апреля заявил генсекретарь РФС Александр Алаев.

Видеоконференция РФС с клубами РПЛ состоится 27 апреля.

«В понедельник пройдет видеоконференция клубов РПЛ, планируем принять в ней участие и вместе с клубами обсудить завершение чемпионата», — приводит слова Алаева пресс-служба РФС.

Напомним, сезон 2019/20 в РПЛ был остановлен из-за пандемии коронавируса. УЕФА рекомендовал национальным федерациям доиграть свои чемпионаты.

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