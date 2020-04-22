Эдмонтон, Канада, , 01:24 — REGNUM Традиционный юниорский хоккейный турнир Кубок Глинки/Гретцки отменят из-за пандемии коронавируса. Об этом журналист телеканала TSN Боб Маккензи 21 апреля сообщает на своей странице в Twitter.

«Что касается содержания, жаль слышать, что турнир Глинки/Гретцки-2020, запланированный на август в Эдмонтоне, будет отменён», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 году победителем турнира стала юниорская сборная России, выигравшая в финале у канадцев со счетом 3:2.

Всего сборная СССР/ России на турнире за Кубок Глинки/Гретцки четыре раза выигрывала золотые медали, четыре раза — серебряные и девять раз — бронзовые.