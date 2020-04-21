Амстердам, , 23:48 — REGNUM Чемпионат Нидерландов по футболу решили досрочно завершить. Это связано с недавним решением премьер-министра страны Марка Рютте о запрете на проведение всех спортивных мероприятий до 1 сентября текущего года.

Решение об определении чемпиона сезона Эредивизи будет принято после того, как Футбольный союз Нидерландов проконсультируется с УЕФА по этому поводу.

На данный момент турнирную таблицу Эредивизи возглавляет «Аякс» с 56-ю очками. На втором месте расположился «АЗ Алкмар» с тем же количеством очков. Третье, четвертое и пятое места соответственно занимают «Фейеноорд», «ПСВ» и «Виллем II».