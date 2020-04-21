Барселона, Испания, , 23:42 — REGNUM Руководству «Барселоны» необходимо сократить бюджет на сезон 2020/21 из-за финансовых проблем, вызванных последствиями пандемии коронавируса. Клуб урежет зарплаты футболистам на весь следующий сезон. Таким образом, «сине-гранатовые» смогут выручить около 200 миллионов евро.

В летнее трансферное окно «Барселона» готова расстаться с большинством футболистов основного состава.

Ранее сообщалось, что клуб договорился с игроками и персоналом о сокращении зарплаты на 70% до возобновления тренировочного процесса.