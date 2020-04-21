Роттердам, Нидерланды, , 18:58 — REGNUM «Фейеноорд» объявил о подписании нового соглашения с главным тренером Диком Адвокатом, сообщает на официальном сайте клуба. Новый контракт будет рассчитан до лета 2021 года.

«В последние сумасшедшие недели я осознал, что хочу продолжать работать в качестве тренера. Я чувствую, что команда развивается и мы движемся в верном направлении. Клуб хочет этого так же, как и я», — рассказал Дик Адвокат.

72-летний Адвокат был назначен наставником «Фейеноорда» в октябре 2019 года, сменив на этом посту временного главного тренера Япа Стама, который был поставлен вместо ушедшего Джованни Ван Бронкхорста.

В этом сезоне «Фейеноорд» занимает третье место чемпионата Нидерландов с 50 очками в 25 матчах. Отметим, что Адвокат смог добыть с командой особое достижение. Именно под его наставничеством клуб смог одержать десять побед к ряду впервые за 17 лет.

Ранее Адвокат с 2006 по 2009 год возглавлял петербургский «Зенит» и с 2010 по 2012 сборную Россию.