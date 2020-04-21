Подольск, Московская область, , 18:32 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги подольский «Витязь» подписал новое соглашение с нападающим Иваном Ларичевым, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с подмосковной командой будет рассчитано на два сезона.

В рамках минувшего сезона КХЛ Ларичев вышел на лед в 61 встрече, отличившись 6 (2+4) результативными баллами по системе «гол+пас» при показателе полезности «-2». В четырех встречах плей-офф Кубка Гагарина форвард не набрал очков.

Ранее Ларичев выступал за ХК «Сочи», в составе которых провел 43 матча, набрав 10 (8+2) очков.