Париж, , 17:19 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» рассматривает вариант приобритения защитника «Порту» Алекса Телласу на место уходящего Тома Менье, сообщает портал Le Parisien.

Напомним, что ранее стало известно об уходе правого защитника «парижан» Тома Менье из клуба. Главный тренер ПСЖ Томас Тухель не видит бельгийца в своем составе, поэтому парижский клуб не стал предлагать игроку новый контракт. 28-летний футболист может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

Трансфер бразильского крайнего защитника Алекса Теллесу из «Порту» оценивает в 20−25 миллионов евро.

В этом сезоне Теллес провел 40 матчей во всех турнирах и забил 10 голов. В марте футболист дебютировал за основную команду сборной Бразилии в товарищеской встрече с командой Панамы.