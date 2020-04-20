Мюнхен, Германия, , 23:51 — REGNUM Издание ESPN опубликовало список самых успешных трансферов свободных агентов в истории. Топ возглавил 31-летний польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски, перешедший из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. На втором и третьем местах соответственно расположились трансферы Андреа Пирло из «Милана» в «Ювентус» и Сола Кэмпбелла из «Тоттенхэма» в «Арсенал».

Также в топ-10 вошли переходы: Луиса Энрике («Реал» — > «Барселона», 1996), Роберто Баджо («Милан» — > «Болонья», 1997), Стива Макманамана («Ливерпуль» — > «Реал», 1998), Руда Гуллита («Сампдория» — > «Челси», 1995), Хенрика Ларссона («Селтик» — > «Барселона», 2004), Джеймса Милнера («Манчестер Сити» — > «Ливерпуль», 2015) и Эстебана Камбьяссо («Реал» — > «Интер», 2004).

В текущем сезоне Бундеслиги Левандовски принял участие в 23-х матчах, в которых забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи.