Мадрид, , 19:19 — REGNUM Мадридский «Реал» может сменить стадион на остаток чемпионата Испании, сообщает портал Marca.

По данным источника, «королевский клуб» переедет на домашний стадион своего фарм-клуба «Реала Кастилья», арена которых вмещает около 6 тысяч болельщиков. Сообщается, что в таком случае «Реал Мадрид» займется реконструкцией «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что на данный момент «Сантьяго Бернабеу», вместимость которого составляет около 80 тысяч человек, используется властями города в качестве хранилища медикаментов и других предметов первой необходимости.