Барселона, Испания, , 18:23 — REGNUM Полузащитник каталонской «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в чемпионат Англии в ближайшее трансферное окно.

По данным Diario Sport, 22-летним французом заинтересованы представители «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Арсенала».

Отмечается, что руководство обеих команд смущает склонность к травмам Усмана. Представители английских клубов занялись этим вопросом и подробно изучают информацию о здоровье Дембеле.

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» склоняются ко мнению, что проблемы игрока связаны с методиками, которые используются в «Барселоне». По их мнению, в другой обстановке Усман Дембеле сможет полностью раскрыться.

Дембеле уже связывался со своим другом Антони Марсьялем, который выступает за «манкунианцев», чтобы узнать побольше о жизни в Англии и игре клуба.

В этом сезоне Дембеле принял участие всего в пяти матчах, забив в них один мяч. В конце ноября француз получил травму подколенного сухожилия, от которой до сих пор восстанавливается.