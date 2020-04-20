Манчестер, Великобритания, , 17:51 — REGNUM Согласно информации портала The Guardian, «Манчестер Юнайтед» пересмотрел трансферный бюджет в связи с чем отказался от нескольких планируемых сделок.

Руководство манчестерского клуба отказалось от трансфера нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, так как пересмотрело бюджет команды и решило, что на данный момент требуемая «шпорами» сумма не по карману «манкунианцам».

Трансферная стоимость Кейна оценивается в 150 миллионов фунтов, однако в связи с финансовым кризисом вызванным пандемией коронавируса «Манчестер Юнайтед» не может потратить такую сумму ради одного игрока.

Напомним, что под сомнением находится трансфер Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии», чья стоимость превышает 100 миллионов евро.

В этом сезоне Кейн принял участие в 20 матчах за «Тоттенхэм» в АПЛ, отличившись 11 голами и двумя голевыми передачами.