Колумбус, США, , 17:32 — REGNUM Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко подписал соглашение с клубов Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс», сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в своем Твиттере.

Контракт россиянина с «жакетами» будет рассчитан на одни сезон.

В рамках прошедшего сезона КХЛ Михаил Григоренко принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата, отличившись 41 (19+22) результативным баллом при показателе полезности «+16». В плей-офф Кубка Гагарина Григоренко набрал 2 (1+1) очка в четырех матчах.

Напомним, что Григоренко был выбран «Баффало Сейбрз» под общим 12-м номером на драфте НХЛ в 2012 году. В 2015 году был обменян в «Колорадо Эвеланш», где провел два сезона, после чего вернулся на родину. В общей сложности россиянин провел в НХЛ 217 матчей, набрав 64 (22+42) очка.

В составе московского ЦСКА в 2019 году завоевал Кубок Гагарина.

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