Неаполь, Италия, , 17:15 — REGNUM Согласно информации портала Area Napoli, Сердар Азмун может стать игроком «Наполи» в ближайшее межсезонье.

По данным источника, «Наполи» готов предложить игроку контракт сроком на 5 лет. Спортивный директор неаполитанского клуба Кристиано Джинтоли поддерживает общение с иранским футболистом и его представителями. «Зенит» готов отпустить игрока в «Наполи» за 35 миллионов евро.

Окружение 25-летнего Азмуна планирует предложить его кандидатуру командам из Английской премьер-лиги. Сам Азмун ранее сообщал, что мечтает сыграть в Англии.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Лестера», «Вест Хэма» и мадридского «Атлетико».

В этом розыгрыше РФПЛ Азмун принял участие в 21 матче за «Зенит», отличившись 16 (10+6) очками по системе «гол+пас».