Цюрих, Швейцария, , 16:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге могут пройти конгрессы Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом 20 апреля заявил президент IIHF Рене Фазель, сообщает ТАСС.

По словам Фазеля, IIHF может объединить годовой и полугодовой конгрессы организации. Объединённое мероприятие может пройти в Санкт-Петербурге в сентябре.

Напомним, ежегодный конгресс организации должен был состояться в мае в Цюрихе (Швейцария) во время чемпионата мира. Полугодовой конгресс был запланирован на сентябрь в Санкт-Петербурге.

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