Турин, Италия, , 12:48 — REGNUM Туринский «Ювентус» планирует продать нападающего Гонсало Игуаина. Об этом 20 апреля сообщил журналист Николо Скира в своём Twitter.

По информации источника, причиной такого решения стала высокая зарплата 32-летнего игрока, который получает €7,5 млн в год.

Отмечается, что в качестве замены Игуаину руководство «Ювентуса» рассматривает форварда «Интера» Мауро Икарди, который сейчас играет за ПСЖ на правах аренды, а также нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.

Напомним, Игуаин перешёл в «Ювентус» в 2016 году из «Наполи». В сезоне 2018/19 он играл в аренде в «Милане» и «Челси», после вернулся в «Ювентус».

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