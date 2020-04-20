Москва, , 12:31 — REGNUM Боксёр Георгий Кушиташвили, который находится под следствием, будет работать волонтёром по программе Федерации бокса России. Об этом 20 апреля заявил генсекретарь организации Умар Кремлёв в интервью ТАСС.

«Он сейчас будет работать у нас как волонтёр. Как я и говорил, мы его жёстко накажем, но бросать не будем», — сказал Кремлёв.

Напомним, Кушиташвили был арестован в феврале. Он обвиняется в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику Росгвардии. 30 марта суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест до 1 мая.

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