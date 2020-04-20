Москва, , 12:17 — REGNUM Более 100 млн рублей выделила Федерация бокса России (ФБР) на меры по борьбе с коронавирусом. Об этом 20 апреля заявил генсекретарь организации Умар Кремлёв в интервью ТАСС.

«На эту программу выделено уже более 100 млн рублей. В ней также участвуют наши партнеры. Все мы объединились и помогаем людям», — сказал Кремлёв.

Он добавил, что в программе зарегистрировано более 5 тыс. человек, 80% из которых — это боксёры, тренеры, судьи и функционеры ФБР.

Также он рассказал, что создана горячая линия, на которую обращаются люди, а организация бесплатно выдаёт средства защиты, маски и антисептики, а также помогает ветеранам Великой Отечественной войны.

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