Вашингтон, , 17:38 — REGNUM Бывший тренер сборной России по баскетболу американец Дэвид Блатт вспомнил то, как привел россиян к золотым медалям Евробаскета в 2007 году.

«Это особенный момент для меня. Тот Евробаскет преподнес один из самых больших сюрпризов в истории турнира. Радости добавляло то, что многие не воспринимали нас всерьёз, нас не считали командой уровня плей-офф. Но в ходе турнира мы доказали, что у нас лучшая защита и мы лучшая команда наряду с Испанией.

Мы всегда чувствовали, что способны обыграть любого соперника. Мы были отлично подготовлены как физически, так и психологически», — цитирует высказывание Блатта портал Eurohoops.

В финале Евробаскета 2007 года сборная России сразилась со сборной Испании, которую обыграла с разницей в одно очко — 60:59. Самым ценным игроком турнира стал находившийся на пике своей карьеры Андрей Кириленко. В финале на тот момент форвард «Юты Джаз» набрал 17 очков.