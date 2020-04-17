Манчестер, США, , 17:13 — REGNUM Оставшиеся часть сезона Национальной хоккейной лиги может пройти в сокращенном формате в городе Манчестер, штат Нью-Хэмпшир, сообщает журналист Кен Лэйрд в своем Твиттере.

По данным журналиста, губернатор штата Крис Сунуну предлагал комиссионеру лиги Гэри Беттмэну возможность проведения остатка сезона на территории штата летом.

Руководство лиги не рассматривает вариант с досрочным завершением сезона в свзяи с вероятными крупными финансовыми потерями на этом фоне. Планируется провести остаток сезона без зрителей в небольших малонаселенных городах. Вероятно, в плей-офф произойдет сокращение матчей, а регулярный чемпионат может быть досрочно завершен.

Напомним, что лига находится в режиме самоизоляции с 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Ранее стало известно, что продлила режим до 30 апреля.