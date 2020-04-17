Лос-Анджелес, США, , 16:43 — REGNUM На киберспортивных соревнованиях по многопользовательскому шутеру Valorant будет запрещено отображение крови. Об этом 16 апреля сообщило Kotaku.

Отображение крови будет запрещено даже на «маленьких турнирах» с призовым фондом меньше $10 тыс. Благодаря этому решению разработчики из Riot Games хотят привлечь к проекту больше спонсоров и дистрибьюторов.

Напомним, Valorant — это соревновательный тактический шутер от американской компании Riot Games. Его релиз состоится летом 2020 года.

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