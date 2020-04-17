Рим, , 16:34 — REGNUM «Рома» собирается приобрести бельгийского защитника лондонского «Тоттенхэма» Яна Вертонгена, информирует La Gazzetta dello Sport.

Согласно сообщениям портала, защитником также интересуются миланский «Интер», который находится ближе всех к заключению сделки со «шпорами», и «Наполи». Отметим, что «нерадзурри» были готовы совершить трансфер еще зимой, но руководство «Тоттенхэма» отказалось отпускать игрока в надежде заключить с бельгийцем новый контракт.

Соглашение Вертонгена со «шпорами» истекает по окончании сезона из-за чего один из итальянских клубов может получить игрока бесплатно на правах свободного агента.

В этом сезоне бельгиец выходи на поле в 26 матчах, отличившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.