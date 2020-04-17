Милан, Италия, , 16:16 — REGNUM Согласно сообщениям портала La Gazzetta dello Sport, «Интер» уже составил список игроков, готовых заменить Лаутаро Мартинеса, если он уйдет в «Барселону» ближайшим летом.

По данным источника, «Интер» рассматривает кандидатуры: Тимо Вернера («РБ Лейпциг»), Луки Йовича («Реал Мадрид»), Антони Марсьяля («Манчестер Юнайтед»), Виктора Осимхена («Лилль») и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Приоритетной целью «нерадзурри» является немецкий форвард Тимо Вернера. Руководство клуба считает, что его спортивные качества очень напоминают Лаутаро Мартинеса.

24-летний немец перешел в «РБ Лейпциг» из «Штуттгарта» в 2016 году за 14 миллионов евро. Текущая стоимость игрока, согласно данным Transfermarkt, составляет 64 миллиона евро. В этом сезоне Тимо Вернер провел 25 матчей в чемпионате Германии, отличившись 21 голом и 7 голевыми передачами.

Напомним, что «Барселона» собирается приобрести Лаутаро Мартинеса в это трансферное окно, сам игрок не против своего перехода. Сумма отступных, прописанных в контракте аргентинца, составляет 111 миллионов евро.