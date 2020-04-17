Ташкент, , 16:04 — REGNUM Узбекский хоккейный клуб «Хумо» не будет участвовать в сезоне 2020/21 Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом 17 апреля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией, а также отсутствием понимания сроков начала предсезонной подготовки и чемпионата ВХЛ.

«Мы надеемся на понимание и выражаем огромную благодарность всем причастным за вклад в развитие хоккея в Узбекистане и запуск яркого проекта, который обязательно получит продолжение после небольшой паузы», — говорится в сообщении.

Напомним, клуб «Хумо» (Ташкент) был создан в конце 2018 года. В сезоне 2019/20 команда выступала в ВХЛ и заняла седьмое место в Западной конференции.

В 1/8 финала плей-офф «Хумо» обыграл в серии «Торос» (Нефтекамск), а в ¼ финала уступал со счётом 1:3 в серии московской «Звезде», после чего сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.