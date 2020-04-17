Лидс, Великобритания, , 15:22 — REGNUM На 77-м году жизни умер чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Норман Хантер. Об этом 17 апреля сообщается на сайте футбольного клуба «Лидс».

Сообщается, что 10 апреля Хантера госпитализировали после того, как у него был обнаружен коронавирус.

Большую часть своей футбольной карьеры Хантер, игравший на позиции центрального защитника, провёл в «Лидсе» (1962−1976), в составе которого стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

В составе сборной Англии Хантер стал чемпионом мира 1966 года и выиграл бронзовые медали чемпионата Европы 1968 года. За национальную команду он сыграл 28 матчей и забил два гола.