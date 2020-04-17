Вашингтон, , 14:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп включил главу UFC Дэну Уайта в группу руководителей отраслей, которая поможет в восстановлении экономики. Об этом 17 апреля сообщает Essentially Sports.

Отмечается, что в состав группы будут включены более 50 руководителей из разных отраслей, в том числе производство, сельское хозяйство, технологии, оборона, финансовые услуги и спорт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что после возобновления сезонов матчи в профессиональных спортивных лигах будут проходить без зрителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: спортивные лиги будут начинать сезон без фанатов