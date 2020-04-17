Вашингтон, 17 апреля 2020, 14:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп включил главу UFC Дэну Уайта в группу руководителей отраслей, которая поможет в восстановлении экономики. Об этом 17 апреля сообщает Essentially Sports.
Отмечается, что в состав группы будут включены более 50 руководителей из разных отраслей, в том числе производство, сельское хозяйство, технологии, оборона, финансовые услуги и спорт.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что после возобновления сезонов матчи в профессиональных спортивных лигах будут проходить без зрителей.
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